¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ ¥¬ー¥ë¥º¡ß¥¢¥ó¥É¥Ï¥Ëー¤Î¥Ø¥¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¸ÂÄêÅÐ¾ì¡ª
¤Þ¤È¤áÈ±½÷»Ò¤Ë´ò¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹♡¥¢¥ó¥É¥Ï¥Ëー¤ÎÂç¿Íµ¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ö¥Þ¥È¥á¥¤¥¯ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥ß¥é¥¯¥ë¥Ûー¥ë¥É4.0¡×¤«¤é¡¢PLAZA¡¦MINiPLA¸ÂÄê¤Ç¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ ¥¬ー¥ë¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥êー¥º»Ë¾åºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¢¨1¤Î¥ー¥×ÎÏ¤Ç¡¢¥¢¥ÛÌÓ¤äÁ°È±¤â¤Ô¤¿¤Ã¤ÈÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£³°½ÐÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¥Þ¥¹¥«¥é·¿¥¸¥§¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¢ö
ºÇ¶¯¥ー¥×¤Î¥Þ¥È¥á¥¤¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯
¡Ö&honey ¥Þ¥È¥á¥¤¥¯ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥ß¥é¥¯¥ë¥Ûー¥ë¥É4.0¡×¤Ï¡¢¥·¥êー¥º»Ë¾åºÇ¹â¢¨1¤Î¥ー¥×ÎÏ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥¸¥§¥ë¾õ¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬¥¹ー¥Ã¤ÈÈ±¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥ÛÌÓ¢¨2¤äÁ°È±¡¢¤ª¤¯¤ìÌÓ¤Þ¤Ç¼«Á³¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¤È¤·¤Æ¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡ö¤òÇÛ¹ç¤·¡¢È±¤ò¤¦¤ë¤ª¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥ー¥×¡£Ë»¤·¤¤Ä«¤â¤³¤ì°ìËÜ¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ËÈþÈ±¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¸¥§¡¦¥¬¥ì¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ç²Æ¤ò¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë♡
¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ ¥¬ー¥ë¥º¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
À¤³¦192¤«¹ñ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ ¥¬ー¥ë¥º¡×¤È¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢PLAZA¡¦MINiPLA¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£
¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¦¥Ð¥Ö¥ë¥¹¡¦¥Ð¥¿ー¥«¥Ã¥×¤Î¸µµ¤¤Ç¥¥åー¥È¤Ê3¿ÍÌ¼¤¬¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ëµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹♡
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ýー¥Á¤Ë¤â¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤È¡¢´Å¤¯Í¥¤·¤¤¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ï¥Ëー¤Î¹á¤ê¤¬¡¢ËèÆü¤Î¥Ø¥¢Ä¾¤·¤ò³Ú¤·¤¤¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡õ¹ØÆþ¾ðÊó¤Þ¤È¤á
&honey ¥Þ¥È¥á¥¤¥¯ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥ß¥é¥¯¥ë¥Ûー¥ë¥É4.0 ¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ ¥¬ー¥ë¥º¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó
²Á³Ê¡§1,078±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§9g
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§PLAZA¡¿MINiPLA¸ÂÄê
¹á¤ê¡§¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ï¥Ëー¤Î¹á¤ê
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡§¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ ¥¬ー¥ë¥º¡ÊÁ´3¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë
¢¨²èÁü¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨1 Åö¼Ò´ûÂ¸ÉÊÈæ¡Ê&honey¥Þ¥È¥á¥¤¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥êー¥ºÈæ¡Ë
¢¨2 Æ¬ÄºÉô¤«¤éÄ·¤Í½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Ã»¤¤ÌÓ
¡ö¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡ÊÊÝ¼¾¡Ë
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1ËÜ¤ÇÈ±Çº¤ß¥¼¥í¤Ë♡
¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö&honey ¥Þ¥È¥á¥¤¥¯ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥ß¥é¥¯¥ë¥Ûー¥ë¥É4.0¡×¤Î¥Ñ¥ïー¥Ñ¥Õ ¥¬ー¥ë¥º¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÇº¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷»Ò¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
´Å¤¤¹á¤ê¤È¥ー¥×ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£PLAZA¡¦MINiPLA¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê1ËÜ¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö