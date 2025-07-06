[7.6 J2第22節](ニンスタ)

※19:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[愛媛FC]

先発

GK 31 白坂楓馬

DF 4 山原康太郎

DF 16 細谷航平

DF 37 石尾崚雅

MF 6 谷岡昌

MF 8 深澤佑太

MF 10 佐藤亮

MF 13 窪田稜

MF 19 黒石貴哉

MF 24 甲田英將

FW 18 田口裕也

控え

GK 1 徳重健太

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 44 森山公弥

MF 5 石浦大雅

MF 7 曽根田穣

MF 14 谷本駿介

FW 9 ベン・ダンカン

FW 15 鶴野怜樹

FW 17 村上悠緋

監督

青野慎也

[モンテディオ山形]

先発

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 2 吉田泰授

DF 4 西村慧祐

DF 5 安部崇士

DF 15 川井歩

MF 7 高江麗央

MF 25 國分伸太郎

MF 71 中村亮太朗

FW 10 氣田亮真

FW 14 坂本亘基

FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ

控え

GK 16 長谷川洸

DF 13 野嶽寛也

DF 22 城和隼颯

MF 8 小西雄大

MF 42 イサカ・ゼイン

MF 88 土居聖真

FW 9 高橋潤哉

FW 11 藤本佳希

FW 55 堀金峻明

監督

横内昭展