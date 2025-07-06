愛媛vs山形 スタメン発表
[7.6 J2第22節](ニンスタ)
※19:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 4 山原康太郎
DF 16 細谷航平
DF 37 石尾崚雅
MF 6 谷岡昌
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 13 窪田稜
MF 19 黒石貴哉
MF 24 甲田英將
FW 18 田口裕也
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 44 森山公弥
MF 5 石浦大雅
MF 7 曽根田穣
MF 14 谷本駿介
FW 9 ベン・ダンカン
FW 15 鶴野怜樹
FW 17 村上悠緋
監督
青野慎也
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 2 吉田泰授
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 25 國分伸太郎
MF 71 中村亮太朗
FW 10 氣田亮真
FW 14 坂本亘基
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 13 野嶽寛也
DF 22 城和隼颯
MF 8 小西雄大
MF 42 イサカ・ゼイン
MF 88 土居聖真
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
※19:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 31 白坂楓馬
DF 4 山原康太郎
DF 16 細谷航平
DF 37 石尾崚雅
MF 6 谷岡昌
MF 8 深澤佑太
MF 10 佐藤亮
MF 13 窪田稜
MF 19 黒石貴哉
MF 24 甲田英將
FW 18 田口裕也
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 44 森山公弥
MF 5 石浦大雅
MF 7 曽根田穣
MF 14 谷本駿介
FW 15 鶴野怜樹
FW 17 村上悠緋
監督
青野慎也
[モンテディオ山形]
先発
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 2 吉田泰授
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 25 國分伸太郎
MF 71 中村亮太朗
FW 10 氣田亮真
FW 14 坂本亘基
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 13 野嶽寛也
DF 22 城和隼颯
MF 8 小西雄大
MF 42 イサカ・ゼイン
MF 88 土居聖真
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展