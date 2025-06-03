6·î3Æü¤Î±¿ÀªÂè1°Ì¤Ï²´µíºÂ¡ª¡¡º£Æü¤Î12À±ºÂÀê¤¤
¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡¤É¤ó¤Ê¥é¥Ã¥¡¼¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡©¡¡12À±ºÂÀê¤¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯!!
¡úÂè1°Ì¡Ä¡Ä²´µíºÂ
½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëÆü¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÊÌ¡¹¤Î°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¶¶ÅÏ¤·¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹â¤¤É¾²Á¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Æü¤Ï¡¢±¿µ¤¤ÎÄÉ¤¤É÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æ¡£¤Þ¤º¤Ï°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Î©¤Á²ó¤êÊý¤¬¼«Á³¤È¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡úÂè2°Ì¡Ä¡Ä»³ÍÓºÂ
¿´¤¬¤È¤Æ¤â½ÀÆð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¹Í¤¨¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î´î¤Ó¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÉ½¾ð¤ò½À¤é¤«¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¿Í¤Ë¸«¤»¤ë¤È¡¢¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¥°¥Ã¤ÈÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¡úÂè3°Ì¡Ä¡Ä²µ½÷ºÂ
¤â¤È¤â¤È¿ÆÀÚ¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¿Ô¤¯¤¹¤Û¤É¤Ë¿ÆÀÚ¤Ê¤Ï¤º¡£¤½¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊÍ¥¤·¤µ¤¬¡¢º£Æü¤ÏÎø¤òÂç¤¤¯°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÊÒÁÛ¤¤¤Ç¤â¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Ï±óÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÂ»¡ªŽ¢²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¢¤ë¡©Ž£¤È¤¤¯¤è¤ê¤â¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¤Æ¡£
¡úÂè4°Ì¡Ä¡Ä³ªºÂ
¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤±¤ëÆü¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤â¡¢º£Æü¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ºÇ½é¤Î¤Ò¤È¸À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤ËÏÃ¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡úÂè5°Ì¡Ä¡Äê¸ºÂ
¤â¤Ã¤È¿¼¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¯¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¿¿·õ¤Ë»Å»ö¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ëÆü¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢´õË¾¤¬»ý¤Æ¤¿¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤Ë»Å»ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£