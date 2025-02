東京ディズニーランド、東京ディズニーシーで販売されているバルーン。

ふわふわと浮いている様子がかわいく、パークで過ごす時間がいっそう楽しくなるグッズです。

そんなバルーンが、期間限定のスペシャルプライスで販売されています☆

東京ディズニーリゾート「ミッキーマウス/ミニーマウス バルーン」

期間:2025年1月21日(火)〜3月14日(金) ※期間中であっても予告なく割引販売を終了することがあります

価格:通常価格1,500円 → スペシャルプライス1,000円

販売場所:東京ディズニーランド・東京ディズニーシーでバルーンを販売しているキャスト

東京ディズニーランド、東京ディズニーシーで販売されている、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のバルーンが、期間限定スペシャルプライスで登場!

通常価格1,500円のところ、2025年3月14日までは1個1,000円で購入することができます☆

バルーン ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインのバルーン。

正面を向いてにっこり笑ったお顔のダイカットデザインです。

背面はブルーで、「MICKEY MOUSE」の文字と東京ディズニーリゾートのロゴが入っています。

バルーン ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインのバルーン。

こちらも満面の笑みを浮かべたダイカットデザインです。

背面はピンクで、「MINNIE MOUSE」の文字と東京ディズニーリゾートのロゴが入っています。

ふんわり浮かぶ様子がとってもかわいく、パークで過ごす時間がよりいっそう楽しくなるグッズ。

持ち手もミッキーシェイプになっていて、かわいさ満点です☆

「春ディズニー!」にもおすすめな東京ディズニーリゾート「ミッキーマウス/ミニーマウス バルーン」の紹介でした。

※バルーンは予告なく販売を見合わせることがあります

