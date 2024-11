モスバーガーの期間限定メニューとして、1年頑張った年末年始のご褒美にぴったりな、ココロもカラダも満たされる「新とびきりアボカド」が期間限定で登場!

ダイスカットのアボカドがごろごろ入った、アボカド好き必見のハンバーガーです☆

価格:790円(税込)

販売期間:2024年11月13日(水)〜 2025年1月下旬

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

日本文化や日本食を楽しむ心を『和ごころ』と名付け、2024年度のテーマとして「和ごころエンジョイ」を掲げる「モスバーガー」

このテーマのもと、2024年3月にモスならではの『和ごころ』を込めたメニューとして国産牛100%使用のパティを使って誕生した“新とびきり”シリーズに、今回「新とびきりアボカド」が新たに登場します☆

「新とびきりアボカド」は、“ハレの日需要”が高まる年末年始に合わせ、「忙しく我慢が多い日々だけど、たまには自分の好きなものを思いっきり食べたい!」という方に向けたハンバーガーです。

ビタミンEやカリウムをはじめとする栄養素が含まれることからダイエット食としても活用されており、ヘルシー志向の方などに支持されている「アボカド」

「新とびきりアボカド」は、レタスとトマトの上に国産牛100%使用のパティ、ダイスカットしたアボカドを乗せ、アボカド用オリジナルソースをトッピング。

マヨネーズをベースにしたソースには、ケイジャンスパイスやクミンなどのスパイスに加え、焦がし醤油パウダーや隠し味に刻みわさびとレモンパウダーを使っており、さっぱりと爽やかな味わいに仕上げられています。

食べ応えのあるパティと贅沢に使用したアボカドで、ずっしりとした重みが感じられるボリューム満点な一品。

1年頑張った年末年始のご褒美にぴったりな、ココロもカラダも満たされる “新とびきり”シリーズのハンバーガーです☆

ダイス状にカットしたアボカドを贅沢に使用して、パティに引けを取らないボリューム感を出した期間限定メニュー。

「新とびきりアボカド」は、2024年11月13日(水)より全国のモスバーガーにて期間限定で登場します。

