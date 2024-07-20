¡ÖÌë¤Ë¸«¤¿¤é¤Á¤Ó¤ë¡×¡Ö¥Ü¥¹Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¡×¡¡¿À¼Ò¤Ç·ã¼Ì¤µ¤ì¤¿àÈó¸½¼ÂÅª¸÷·Êá¤Ë8.9Ëü¿Í¶ÃÃ²
¤³¤ì¤«¤éË¬¤ì¤ë½ë¤µ¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢´û¤Ë¤²¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËË¬¤ì¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÇØ¶Ú¤¬ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï2024Ç¯7·î14Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ôºß½»¤ÎX¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÇÎ¹¤ò°¦¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¤Î¤Ï¤ë¤Ï¤é¡Ê¡÷haruhara_kun¡Ë¤µ¤ó¤¬
¡ÖËÀî°ð²Ù¤Î¤³¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥Þ¥¸¤ÇÉÝ¤¹¤®¤ë¡×
¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¡£
²èÌÌÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ë¸ÑÁü¡£¤½¤ì¡¢¥µ¥¤¥º¤äÉ÷ËÆ¤âÍÍ¡¹¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÑÁü¤¬¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤É¤³¤«Êª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¿¿²Æ¤Î½ë¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤À¤±µ¤²¹¤¬²¿ÅÙ¤«Äã¤½¤¦¤À......¡£
¤½¤Î¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È1000ÂÎ
16Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬Åê¹Æ¼Ô¤Î¤Ï¤ë¤Ï¤é¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯7·î¡£¾ì½ê¤ÏËÀî°ð²Ù¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¡Ë¤Î¡ÖÎî¸ÑÄÍ¡×¤À¡£
ËÀî°ð²Ù¤Ç¤Ï21¡Á23Ç¯¤Î²Æ¡¢ËèÌë´Ö»²ÇÒ¡Ö¥è¥ë¥â¥¦¥Ç¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ï¤ë¤Ï¤é¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢¥è¥ë¥â¥¦¥Ç¤Î²¼¸«¤Î¤¿¤á¡¢ËÀî°ð²Ù¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¹¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸Ñ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÎî¸ÑÄÍ¤Ë»ê¤ëÆ»¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¸Ñ¤È´ú¤¬¤Ò¤·¤á¤¯ÍÍ¤Ë¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤Ï¤ë¤Ï¤é¤µ¤ó¡Ë
ËÀî°ð²Ù¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÎî¸ÑÄÍ¤Ï¡¢¤â¤È¤ÏÇ¼¤á¤Î¸ÑÁü¤òã«¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢µ§´êÀ®½¢¤Î¸æÎé¤È¤·¤ÆÊôÇ¼¤µ¤ì¤¿Âç¾®¤¢¤ï¤»¡¢1000ÂÎ¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ëÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤ª¸Ñ¤µ¤ó¡×¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¾¯¤·°Å¤¯¡¢±ü¤Î¸Ñ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¹Ê¤ê¤ò¹Ê¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¥Ö¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤Ï¤ë¤Ï¤é¤µ¤ó¡Ë
¤Ï¤ë¤Ï¤é¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï8Ëü9000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌë¤Ë¸«¤¿¤é¤Á¤Ó¤ë¤ä¤Ä¡×
¡ÖÌëÃæ¹Ô¤Ã¤¿¤é1ÂÎ¤¯¤é¤¤Æ°¤¤¤Æ¤½¤¦¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤«½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¥³¥ì¤Ï...¡×
¡Ö¤¹¤´¡ª¡ª¡ª¤«¤Ã¤³¤è¡ª¡×
¡Ö¥Ü¥¹Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤...¡×
¡Ö¤³¤ï¤¤¤«¤Ê¡¼¡©¤à¤·¤í¿ÀÈëÅª¤À¤È»×¤¦¡×