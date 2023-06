築年数がかなり経過した家の壁や屋根裏から不気味な物が発見されたというSNSの投稿が世間を賑わせることがあるが、このほどアメリカ在住のある男性が海外掲示板サイト「Reddit」に自宅の壁の中に隠されていた不気味な老人の絵を投稿したところ、多くの人を震え上がらせた。英ニュースメディア『The Mirror』などが伝えている。

先月17日、Redditに投稿された1枚の写真が注目を集めた。投稿には「廊下の壁の中でこれを見つけました。私はこの家に46年間住んでいます」と言葉が添えられており、投稿者の男性は46年間住んでいる家の廊下を自分で改装しようとしたところ、壁の中に不気味な絵を見つけたという。

その絵は木の額に「フレドリック1972(Fredrick 1972)」と書かれており、全体が赤黒い茶色で目が無い老人が描かれていた。投稿者はRedditでこのように明かしている。

「(絵の)彼は恐ろしい顔をしていて目が無いんだ。あと絵の裏には、カメラで撮影するのが難しいほどにうっすらとした文字があり、『エネルギーと呼ばれた老人(An old man called Energy)』って書かれていたんだ。」

男性が投稿した絵を見た人たちは背筋が凍るような思いをしたようで、次のような声があがった。

「(引っ越しするなら)いい不動産屋を知っているよ。」

「絵のタイトルとか画像検索などもしてみたけど、検索結果は0件。今すぐその家を出たほうがいい。」

「君の後に住む人たちに同じ目にあわせたらダメだ。それは不道徳だよ。その家はすぐに燃やしたほうがいい。」

「今まで見た中で最も恐ろしい絵かもしれない。まさに(キリストの遺体を包んだと言われる)トリノの聖骸布のようだ。」

しかし投稿者の男性は「不思議なことに、この絵には不気味さを感じない」として、このように述べている。

「みんなの言うことも十分に理解できる。それに私はとても臆病な野郎なんだ。でも自分でも信じられないんだけど、この絵は全く気味が悪いと思わない。」

「それにこの絵には悪意が感じられないし、うちの10代の娘でさえもぜんぜん怖がっていないんだ。ただ何十年も自分の知らない間に壁の中に潜んでいるという事実に、奇妙な感じがするんだよね。」

結局、この絵がなぜ男性の自宅の壁に隠されていたのかは謎のままだが、海外では築年数の古い家から住人の予期しないものが出てくることがある。昨年2月にはイギリスのあるカップルが、1920年代に建てられた中古住宅をオークションで手に入れ、自分たちで改装している時に屋根裏から血痕のようなシミのある布と十字架を発見した。カップルはこの住宅の購入を後悔していた。

