Twitterのイーロン・マスクCEOが、Twitterでツイートをおすすめするために使われているコードを2023年3月31日にオープンソース化するとTwitterで発表しました。

Twitter will open source all code used to recommend tweets on March 31st— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2023

Elon Musk says Twitter will open source its recommendation code on March 31 | BGR

https://bgr.com/tech/elon-musk-says-twitter-will-open-source-its-recommendation-code-on-march-31/

マスクCEOは「私たちの『アルゴリズム』は非常に複雑で、内部でも完全に解明されているわけではありません。おそらく不合理な部分がたくさん見つかるでしょうが、問題が見つかり次第すぐにパッチを適用します。より魅力的なツイートを提供するためによりシンプルなアプローチを開発中ですが、まだ未完成です。これもオープンソース化する予定です。コードの透明性を確保するということは、最初は非常に困惑するものですが、レコメンデーションの質を急速に向上させることでしょう。最も重要なのは、皆さまの信頼を得ることです」とツイートしています。

Our “algorithm” is overly complex & not fully understood internally. People will discover many silly things , but we’ll patch issues as soon as they’re found! We’re developing a simplified approach to serve more compelling tweets, but it’s still a work in progress. That’ll also… https://t.co/uxxJe3RT36— Elon Musk (@elonmusk) March 17, 2023

マスク氏がTwitterの関連コードをオープンソース化するというアイデアを発表したのはこれが初めてではありません。Twitterを買収する前の2022年3月に、マスクCEOはTwitterのアンケート機能を使って「Twitterのアルゴリズムをオープンソース化するべきか」を自身のフォロワーに問うていました。この時、回答者の82.7%が「オープンソース化するべき」と回答しました。

Twitter algorithm should be open source— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2022

そして、買収後の2023年2月22日に「来週に私たちのアルゴリズムがオープンソース化されると最初はがっかりするかもしれませんが、急速に改善されていきます」とツイートしていました。しかし、2023年2月中にTwitterのコードがオープンソース化されることはありませんでした。

Prepare to be disappointed at first when our algorithm is made open source next week, but it will improve rapidly!— Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2023

なお、実際にTwitterのアルゴリズムをオープンソース化できるかどうかについてはソフトウェア開発者のトラビス・フィッシャー氏が考察を重ねており、実際にTwitterの関連性を判断するためのランキングアルゴリズムを簡略化した擬似コードを公開しています。

Twitterのアルゴリズムをオープンソース化することはできるのか? - GIGAZINE