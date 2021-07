夏レジャーの代表といえば、海に山だ。家族でお出かけする人も少なくない。海外には楽しい家族旅行が、人生最悪の体験になってしまった人がいる。

米オクラホマ州のキャンプ場で、四輪バギーに乗って夫をひき殺した容疑で妻を逮捕したと、海外ニュースサイト『FOX4』『New York Post』などが7月22日までに報じた。

記事によると7月17日午後9時半頃、同州警察ポタワトミーカウンティ署は、「父親が死んでいると、少女から通報があった」と、同キャンプ場の従業員から緊急通報を受けた。警察が駆け付けると、四輪バギーのトレイル上に横たわる男性を発見。病院に搬送されたが死亡が確認された。

捜査関係者によると、亡くなった男性(年齢不明)はアウトドアが好きで、同キャンプ場をよく訪れていたという。事件当日に男性は35歳の妻、息子、娘(いずれも年齢不明)の家族4人で同キャンプ場を訪問。趣味の四輪バギーを走らせて楽しんでいたそうだ。

同日夜、男性と妻(以下女)は、詳細は不明だが「食べ物」をめぐって口論を始めた。ヒートアップした男性は「離婚したい」と女に告げた。これを聞いた女は逆上。「ひき殺してやる」と叫び、四輪バギーに飛び乗り、男性をひいたという。女はその場にいた息子と娘もひこうとした。息子は女に飛びつきバギーから女を引きずり降ろして身柄を押さえたそうだ。このときにもめて女の顔面を殴ったと捜査関係者に話しているという。息子と娘は、男性の実の子どもだが、女は義理母で、2人とは血はつながっていない。息子は成人だが、娘は未成年だと伝えられている。

女は逮捕され、第二級殺人罪で起訴された。初公判は8月2日の予定だ。女は容疑を認めているが、「夫から暴行を受けたからやった」と主張しているという。

このニュースが世界に広がるとネット上では、「夫婦ゲンカで夫をひき殺すとか、普通じゃない」「夫に殺意のような怒りを覚えることはある。殺さないけど」「『食べ物』は刑務所で毎日もらえる。口論ネタがなくなって良かった」「離婚を切り出すタイミングは要注意。下手すれば死ぬ。気を付けよう」「逮捕時の女の顔写真が痛々しい。義理の息子に嫌われているのがわかる」「女もかわいそう。夫と娘息子がタッグを組んで、仲間外れにしたのでは?」など様々な声が上がった。

家族でキャンプに出かけたら、楽しい思い出で終わりたいものだ。怒りのあまり、冷静さを失って相手を攻撃すれば、取り返しのつかない結果を招いてしまう。

