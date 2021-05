「スパナチュ展」開催中！"原始の剣"や"地獄の玉座" などファンが選んだものが展示され『SUPERNATURAL』の世界観を体感できる

2005年から15シーズンにわたって放送され、多くのファンに愛され続けてきた『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』。そのファイナル・シーズンのブルーレイ&DVDリリースを記念して、2021年5月26日(水)から6月8日(火)の14日間、渋谷ロフトで「SUPERNATURAL展」が開催中! ファン必見のそのイベント模様を少しご紹介。

「SUPERNATURAL展」は、キャストが実際に撮影で使用した衣装や小道具から、日本のファンへのアンケートで選ばれた貴重なプロップが展示され、『SUPERNATURAL』の世界観を体感できる。混雑回避のため、整理券が配られることもあるとのこと。そして、展示品を見た方には数量限定で『SUPERNATURAL』コミコンバッグ(非売品)をプレゼント!(※なくなり次第終了)

会場入ると(入る手前から)、大きいペンタグラムがお目見え。一気に『SUPERNATURAL』の世界に入り込む。そして、左手にはキャストが実際に撮影で使用した衣装が並ぶ!

一番右:カスティエルのお馴染みのコート、後ろから見ると血のり?(ペンキ?)が付いていたり、破けていたり長年使用された証があるのだ。

白黒エピソードで使用されたこの衣装も、ここではカラーで見れ、細かい刺繡なども間近で見ることができる。

イベントの担当者さんによると、この衣装の展示に伴ってマネキンをいくつか用意したそうだが、衣装のサイズに合うものがなかなか見つからず、中にタオルを巻いて対応しているという。弟サム役のジャレッド・パダレッキの身長が193cmで、ジャレッドが高いから低く見えがちだが、ディーン役のジェンセン・アクレスも186cmあり二人ともガタイが良く高身長だから大変だったそう。意外と衣装は私たちも買えるブランドだったりする。





衣装は6月2日(水)から一部ラインナップが変わるということで2度楽しめる!



そして、見てみたいとファンへのアンケートで選ばれた実際に撮影で使用された小道具が並ぶ。

めくることはできないが、ジョンの手帳はすべてのページに写真が挟まれていたりメモがされていたりするとのこと。



そして、イベントの目玉の一つ、"地獄の玉座"がその隣にあるんです。

もちろん、こちらもホンモノで、ロウィーナやクラウリーが座っていた。(『ゲーム・オブ・スローンズ』の玉座はレプリカだったので座ることができたが、今回は目に焼き付けよう)

来場した方は最後に(来た時点でも)ウィンチェスター兄弟と記念撮影をぜひ! こちらはトリックアート・フォトスポットとなっているのだ。

そして、今回発売されたブルーレイ、DVDはじめ、ポスターなど関連グッズが販売される。初日の夜に伺ったので、この時点では多くのグッズが品薄状態に。売り切れになっていたグッズもありました。さらにブルーレイ、DVD、またはグッズを3,300円(税込)以上購入した方には、先着で渋谷ロフト限定の 5月26日〜非売品クリアファイル (予定枚数すべて終了)、6月2日〜非売品ポスター(なくなり次第終了)をプレゼント。





<「SUPERNATURAL展」概要>

期間:5月26日(水)〜6月8日(火)

場所:渋谷ロフト1階 間坂ステージ(東京都渋谷区宇田川町21-1)

内容:

★キャストが実際に撮影で使用した衣装や小道具から、日本のファンに投票で選ばれた"原始の剣""ジョンの手帳""地獄の玉座"他を展示

★ウィンチェスター兄弟と写真が撮れるトリックアート・フォトスポット

★『SUPERNATURAL』ファンアート展示、ドラマシーンパネル展示、ブルーレイ&DVD販売、関連グッズ販売など

公式サイト:https://warnerbros.co.jp/tv/supernatural/





<「1967年式シボレー インパラ展示」概要>

期間:6月5日(土)〜6月6日(日)

場所:SHIBUYA109 前(東京都渋谷区道玄坂2-29-1)

個人所有のカスタマイズ車両をご厚意により特別展示。この展示にも逸話があり、本国にはベイビーを修理する専門の方がいるといい、その方から日本にもいるらしいと聞き、SNS等で情報発信したところ見つかり、ご厚意による展示に至る。ちなみにホンモノのベイビーは撮影後、ジェンセンが持ち帰りテキサスで乗り回しているとかいないとか。

※車両にはご乗車できません。展示品保護の為、お手を触れないようお願いします

※実際にドラマの中で使われたプロップではございません。





『スーパーナチュラル』商品情報

5月26日(水)より発売中

【300セット限定生産】SUPERNATURAL ブルーレイGIFTセット...95,000円(税込)

【初回限定生産】SUPERNATURAL ブルーレイコンプリート・シリーズ...93,000円(税込)

【初回限定生産】SUPERNATURAL DVDコンプリート・シリーズ...64,000円(税込)

『SUPERNATURAL XV <ファイナル・シーズン>』ブルーレイ コンプリート・ボックス...18,000円(税込)

『SUPERNATURAL XV <ファイナル・シーズン>』DVD コンプリート・ボックス...16,000円(税込)

『SUPERNATURAL』ファースト〜ファイナル・シーズン DVDレンタル中

