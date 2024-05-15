お笑いコンビ・アインシュタインの河井ゆずるが１５日、自身のインスタグラムを更新。肺炎のためこの日から当面の間活動を休止することを発表した。所属事務所によると、コンビでの活動は相方の稲田直樹が単独で行うという。河井は１４日、ＴＢＳ系「ラヴィット」の生放送を体調不良のため欠席していた。河井はインスタグラムで「何とか騙し騙しやってたのですが、肺炎が酷く進行してたっぽくて少しの間検査と治療でお休みを頂