元近鉄・中日・オリックス投手の佐野慈紀さんが自身のブログを更新し、自身の体調やリハビリの状況を報告しました。佐野さんは今月初旬に感染症の悪化による右腕切断手術を受けたことを明かしていました。 【写真を見る】佐野慈紀さん「気持ち悪くなり嘔吐」「体がだるいです」右腕切断手術後の状況明かす佐野さんは「今日1日」と、綴ると「慌ただしい日中でした。」と、投稿。続けて「朝食を取った後、検査室に向かい