フット後藤が有吉弘行との13年前の思い出を回顧。『アメトーーク！』でイジられ内心ブチ切れていた遺恨に触れ、「映像を見返してもらえばわかると思うんですけど…」と当時の有吉の真意を追及した。【映像】有吉にいじられキレる後藤5月12日（日）、有吉弘行のクイズバラエティ『有吉クイズ』（テレビ朝日系列）が放送。有吉がフットボールアワー・後藤輝基とゲームセンターのメダルゲームに興じながらフリートークを展開した