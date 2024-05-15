ホンダ中国正社員を対象に早期希望退職の募集を始めたことが15日、明らかになった。生産業務に関わる社員が対象で、「募集人数は開示できない」（広報担当）としている。電気自動車（EV）が急拡大する中国市場で販売が苦戦する中、生産体制の見直しを迫られている。【写真】社運賭けたホンダの1.7兆円リスクはEV市場減速と「もしトラ」人員の削減を計画しているのは、ホンダ中国国有大手の広州汽車集団による合弁会社