メ～テレ（名古屋テレビ） レゲエ歌手の男に、懲役10カ月執行猶予3年の判決が言い渡されました。 起訴状などによりますとレゲエ歌手の「ＣＨＥＨＯＮ」こと米田洪二被告は去年9月、東京都品川区でポーチの中に乾燥大麻約1グラムを所持したほか、集合住宅の部屋で乾燥大麻約5.7グラムと、大麻リキッド約1グラムを所持した罪に問われています。 15日の判決で名古屋地裁岡崎支部は、「大麻の単純所持の中では多量