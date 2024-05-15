俳優・生田斗真の実弟でフジテレビアナウンサーの生田竜聖（35）が5月15日、自身のInstagramを更新して結婚を発表。フジの人気者とあって祝福コメントが殺到する中、生田アナの結婚報告を機に“元妻の不貞行為”を掘り返す声も目立つ。【写真】ショートパンツで美脚を披露した生田竜聖アナの前妻秋元優里と交際半年でスピード婚も不倫騒動生田アナといえば、2012年に同じくフジテレビアナ（当時）の秋元優里と交際半年でスピー