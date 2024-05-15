筆者の実体験です。当時私が働いていたドラッグストアでは、お買い物ごとに某コンビニのポイントを貯められるカードが導入されたばかりで、持っている人はごくわずか。同僚のHさんはかなりの倹約家で、お得な情報が大好きな主婦。いち早くポイントカードを作っていたのですが……！？ ポイントドロボー！！ 「この店舗を利用しているお客様を調べて欲しい。ドラッグストアの買い物で、1日に何百ポイ