芸能界でも屈指のサッカーファンとして知られる元日向坂46の影山優佳（23）が15日、インスタグラムのストーリーズを更新。自身の弟で、関東大学1部、国士舘大のMF影山秀人（4年＝三菱養和ユース）が「サッカーを続けられなくなりました」と報告したことを受け、思いをつづった。優佳自身もサッカー経験者で、4級審判員の資格を取得。スポーツ番組などでも“ガチすぎる”マニアックな知識を披露してきた。「私の大切な英雄に、ヒー