¡ÖÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤êÈþÌ£¤·¤¤¡×¡¡Á´¹ñ¤ÇÇä¤ì¤Æ¤ë¡ÖÎäÅà¿©ÉÊ¤ª¤«¤º¡×¥È¥Ã¥×10¡ª
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ä²È¤´ÈÓ¤âÁý¤¨¤¿¤³¤Î²Æ¡¢¡ÖÎäÅà¿©ÉÊ¡×¤Î¤ª¤«¤ºÎà¤Ï¥é¥ó¥Á¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡¢Í¼¿©Ìä¤ï¤º¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Î²Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤¿¡ÖÎäÅàÄ´Íý¿©ÉÊ¡×¡Ê¢¨¡Ë¤òÄ´ºº¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Îä¿©¤È¤Ï......¡©
2020Ç¯6·î15Æü¡Á9·î6Æü¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¡¢¹ØÆþÅÀ¿ô¹½À®Èæ¡Ê¡ó¡Ë¡£
10°Ì¢ª4°Ì
¡¦10°Ì¡¡¼«Á³²òÅà¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤! ¤Û¤¦¤ì¤óÁð3¼ï¤Î¤ª¤«¤º 6¸Ä¡ÊÆüËÜ¿å»º¡Ë¡Ê1.32¡Ë
¡¦9°Ì¡¡Ì£¤ÎÁÇ ¥¨¥Ó´ó¤»¥Õ¥é¥¤ 5¸Ä¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¡Ë¡Ê1.46¡Ë
¡¦8°Ì¡¡¥Ë¥Á¥ì¥¤ ¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° 6¸ÄÆþ¡Ê¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¡Ë¡Ê1.59¡Ë
¡¦7°Ì¡¡Ì£¤ÎÁÇ ¥¶¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥¤ 9¸Ä¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¡Ë¡Ê1.62¡Ë
¡¦6°Ì¡¡¹ñ»º·Ü ·Ü¤Ä¤¯¤Í¶ú ¾È¾Æ¡Ê¥±¥¤¥¨¥¹ÎäÅà¿©ÉÊ¡Ë¡Ê1.62¡Ë
¡¦5°Ì¡¡Ì£¤ÎÁÇ ¤ä¤ï¤é¤«¼ã·Ü¤«¤éÍÈ¤² 300g¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¡Ë¡Ê1.81¡Ë
¡¦4°Ì¡¡¤´¤Ã¤Ä»Ý¤¤ ¤ª¹¥¤ß¾Æ 300g¡Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡Ê1.84¡Ë
3°Ì¢ª1°Ì
¡¦3°Ì¡¡Ì£¤ÎÁÇ ¤·¤ç¤¦¤¬¥®¥ç¡¼¥¶ 276g¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¡Ë¡Ê2.17¡Ë
Ìý¡¦¿å¤Ê¤·¤Ç¥Ñ¥ê¥Ã¥Ñ¥ê¤Î±©º¬¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤¤ÎÎäÅàñ»Ò¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤¦¤¹Èé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¡¢¶ñ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¾Æ¤ñ»Ò¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¡¢À¸Õª¤Î¹á¤ê¤¬¸ú¤¤¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¦2°Ì¡¡Âçºå²¦¾ ±©º¬¤Ä¤ñ»Ò 314g¡Ê¥¤¡¼¥È¥¢¥ó¥É¡Ë¡Ê3.65¡Ë
2018Ç¯¡¢½¾Íè¤ÎÌý¡¦¿å¤¤¤é¤º¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÅù¤Î¡Ö¥Õ¥¿¤¤¤é¤º¡×¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ÎäÅàñ»Ò¡£ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤Ç¥Õ¥¿¤Ê¤·¤Ç¤â¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿Èé¤ä¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Î±©º¬¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå²¦¾¡ÖÈëÅÁ¤Î¤¿¤ì¡×2ÂÞÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦1°Ì¡¡Ì£¤ÎÁÇ ¥®¥ç¡¼¥¶ 12¸Ä¡ÊÌ£¤ÎÁÇ¡Ë¡Ê7.57¡Ë
¤â¤Ï¤äÀâÌÀÉÔÍ×¡¢Ä¶ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤¬Æ²¡¹¤Î1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤ÈÊ¹¤¯¤È¤³¤Î¥®¥ç¡¼¥¶¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºî¤êÊý¤â¿å¡¦Ìý¤Ê¤·¤Ç´ÊÃ±¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ö¾Æ¤ñ»Ò¡×¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤æ¤Çñ»Ò¤äÍÈ¤²ñ»Ò¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Çñ»Ò¤ÏÊ¨Æ¤·¤¿¤ªÅò¤ËÆþ¤ì¤ÆÌó4Ê¬¡¢ÍÈ¤²ñ»Ò¤Ï¡¢Ìó175¡î¤ÎÌý¤ÇÌó3Ê¬ÍÈ¤²¤ì¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅ¹¤Ç¿©¤¦¤è¤êÌ£¤ÎÁÇ¤ÎÎäÅà¥®¥ç¡¼¥¶¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¼ê·Ú¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¶á²È¤Ç¤Ï¡¢Ì£¤ÎÁÇ¤Î¥®¥ç¡¼¥¶¤·¤«¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤Îñ»Ò¤¬ºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ï¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ØÆþÅÀ¿ô¹½À®Èæ¤Ç¤Ï¡ÖÌ£¤ÎÁÇ ¥®¥ç¡¼¥¶¡×¤Ï7.57¡ó¡£2°Ì¤Î¡ÖÂçºå²¦¾¡Á¡×¡Ê3.65¡ó¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤É÷¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¥®¥ç¡¼¥¶¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¡¢¥é¥Ã¥×¥®¥ç¡¼¥¶¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤´»²¹Í¤Ë¡£
¥È¥Ã¥×3¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÎäÅàñ»Ò¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ÎäÅàÄ´Íý¤Ï¡¢ÎäÅà¿©ÉÊ¤Î¤ª¤«¤ºÎà¡£ÌÍ¡¢¥Ô¥¶¡¦¥°¥é¥¿¥ó¡¢ÊÆÈÓ²Ã¹©ÉÊ¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¢¨¥Ç¡¼¥¿¤Î½¸·×´ü´Ö¤Ï2020Ç¯6·î15Æü¡Á9·î6Æü¡¢¥Ç¡¼¥¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖTrue Data¡×¤Ë¤è¤ëÅý·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¢¨¢¨10°Ì¡Á2°Ì¤Î¾¦ÉÊ¼Ì¿¿¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê