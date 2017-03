インターネット経由で洗脳されたティーンエイジャーたちが次々と自殺し、2015年11月から2016年4月の半年足らずの間に130人が犠牲になっている。

そのうち少なくとも80人はSNS上の死のグループによる自殺ゲーム「Blue Whale(シロナガスクジラ)」に参加していた。一体どこのサイバースリラー小説かと思うような話だが、これは現実に起きていることであり、ロシアでは法改正につながる程の社会問題となっている。

2015年11月23日、シベリアで16歳の少女が自殺をした。彼女の名はリナ・パレンコワ(Rina Palenkova)。線路脇で撮影したセルフィーをロシアで人気のSNS「VK」に投稿した直後、列車に飛び込んだ。彼女のセルフィーと首が切断された轢死体の写真は、その直後に始まった自殺ゲーム「Blue Whale」の参加者たちのグループでシンボルとして共有され、「リナのようになるまで追い込む」というスローガンが彼らの合い言葉となった。



ロシアのオンラインコミュニティでは、自殺願望者を集めた1,500以上の死のグループがあると言われている。「F57」や「静かなる家」「海のクジラ」という名称のグループもある。ゲーム名だけではなくグループ名にもクジラという単語が頻繁に使われるのは、シロナガスクジラが自らを岸に打ち上げて集団自殺するという逸話に由来している(参考:座礁鯨 - Wikipedia)。死のグループの中で、死にゆくクジラの美しいイラストが共有されるなど、クジラは美化された死の象徴となっている。



Novaya Gazetaは『死のグループ』 と題された6万字を超えるレポートを掲載した



このような死のグループの存在について最初に調査報道をしたのはロシアのメディアNovaya Gazetaだ。グループの運営者たちは心理学に精通しており、女の子に対しては容姿に対するコンプレックスを刺激し、男の子に対しては彼らが負け犬であると思い込ませる。そして、現世が虚無に満ちたものであり、特別なプロセスを踏襲した死を通過して別の世界に行くことで救われると洗脳していく。美化された死と自己肯定感の剥奪、選民意識を巧みに刺激したメッセージによって、多くの子どもたちがゲームに参加した。

ゲームに参加した子どもたちには、決められたミッションが与えられる。たとえばナイフを使ってグループのシンボルであるクジラの絵を腕に彫る(リンク先閲覧注意)。飛び降りに適した場所を見つける、早朝4時20分に目覚ましをかける(親の目が届かず、現実と夢の境が曖昧になる時間帯だ)、特定の音楽のみを聴く、ホラー映画を1日中見続けるというものもある。それらのミッションを実行したという証拠写真を投稿すること、そしてゲームを始めた50日目に命を絶つのが決まりだ。

