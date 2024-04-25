Steve HollandIdrees Ali[ワシントン ２４日 ロイター] - 米国はウクライナに対し最大射程３００キロの地対地ミサイル「ＡＴＡＣＭＳ（エイタクムス）」をここ数週間で供与したと、米政府当局者が２４日明らかにした。ウクライナはこのミサイルを２度使用したという。当局者によると、この長距離ミサイルはバイデン大統領が３月１２日に承認したウクライナへの３億ドルの軍事援助パッケージの中に含まれていた。ミサイルを何