米ネバダ州の夫婦が２０００キロ離れたアーカンソー州で行方不明の猫と５年ぶりに再会した。保護猫施設「ポージティベリー・キャッツ」がフェイスブックで先日、報告した。シンディ・ホールさんとジェフさん夫妻は５年前、アリゾナ州の旧邸宅でロシアンブルーの愛猫サムが行方不明になり、ショックを受けた。シンディさんは「私たちは保護猫だった彼を生後１２週で引き取り、７年間飼っていましたが、ある日、彼は出ていきま