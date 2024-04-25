国連安全保障理事会＝24日（AP＝共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は24日、日本と米国が共同提出した宇宙空間に核兵器や大量破壊兵器を配備しないよう各国に求める決議案を否決した。常任理事国ロシアが拒否権を行使した。中国が棄権し、ほかの13カ国は賛成した。決議案には「地球周回軌道への配備を目的とした、核兵器やいかなる大量破壊兵器の開発もしない」との条項が盛り込まれていた。米政府高官は、ロシア