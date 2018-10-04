高橋由伸監督の電撃辞任
『高橋由伸監督の電撃辞任』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年1月25日
2018年12月25日
2018年10月20日
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つば九郎が高橋由伸監督に感謝「いやなかおひとつせず、かまってくれた」
思い出をふり返り、「いやなかおひとつせず、かまってくれた」と感謝
スポニチアネックス
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3年間の幕を閉じた高橋由伸監督 広島ファンからもコールが起こる
広島ファンから由伸コールが起こり、巨人の応援席からは現役時代の応援歌が
スポニチアネックス
2018年10月11日
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巨人の雰囲気「今が一番いい」高橋由伸監督の辞任決意でチームに変化？
辞任を決意したことで指揮官が変わり、チームにも変化が出てきたという
日刊ゲンダイDIGITAL
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長嶋茂雄氏が高橋由伸氏の再任に期待「チャンスはたくさんある」
高橋由伸氏について「まだ若いのでチャンスはたくさんある」と語ったという
スポニチアネックス
2018年10月8日
2018年10月7日
2018年10月6日
2018年10月5日
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高橋由伸監督の辞任で原辰徳氏が再々登板か 巨人OBも人事に疑問
確実視されているのは原辰徳氏で、実現すれば3度目の就任に
日刊ゲンダイDIGITAL
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高橋由伸氏が巨人監督を辞任 試合後にファンは由伸コール
ビジター席に一礼し、「もう1試合、何とか勝てるように」と高橋由伸監督
スポニチアネックス
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武田鉄矢が高橋監督の辞任に立腹「返せよ、俺たちの知ってる巨人」
福岡出身だが、エールを送りたいのはソフトバンクより巨人だと武田
デイリースポーツ
2018年10月4日
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「現実なので目を背けることはできない」高橋由伸監督が涙の謝罪
「悔しいけれど現実なので目を背けることはできない」と涙を流しながら謝罪
読売新聞オンライン
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「複雑な思い」高橋由伸監督の辞任を受け坂本勇人らがコメント
坂本勇人は「悔しい思いもあるし、複雑な思い」とコメント
スポニチアネックス
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高橋由伸監督の辞任を受け巨人ナインは沈痛「反省してもしきれない」
現役時代から親交が深かった内海哲也は「反省してもしきれないです」と謝罪
スポーツ報知
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自分が巨人の指揮官なら・・・中畑清氏が高橋由伸監督の辞任を受け提言
自身が今の巨人を率いるとしたら、「まずはキャッチャーだな」と中畑氏
東スポWEB
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高橋由伸監督が辞任 巨人に「終わり方の扱いが軽い」と苦言
監督の終わり方として、高橋監督の扱いが軽いと筆者は巨人に対し苦言
文春オンライン
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岡本和真は4番を張れるように「種」が育った高橋由伸監督の指揮
岡本和真は4番を張れるようになり、田中俊太や大城卓三も成長
スポーツ報知