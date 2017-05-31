菊池梨沙
『菊池梨沙』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年4月21日
2021年4月7日
2021年4月3日
2020年3月10日
2019年10月2日
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城島茂が結婚を発表 騒動や訃報の中「約束」を待ち続けた妻・菊池梨沙
山口達也氏の騒動やジャニー喜多川氏の訃報もあった中、妻の妊娠が発覚
女性自身
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健康のため飲み会も控える 結婚を発表した城島茂の「変化」
健康面を気にするようになり、飲み会も控えようと考えていると芸能関係者
女性自身
2019年9月30日
2019年9月28日
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城島茂と結婚の菊池梨沙「感銘受けた」官能小説への愛語った過去
古風で落ち着いた風貌の菊池だが、意外にも官能小説が趣味だという
Smart FLASH
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城島茂が結婚を生放送で報告「お相手のお腹の中には子どもが」
この日、「週刊ニュースリーダー」に生出演し、あらためて結婚を報告した
日刊スポーツ
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城島茂の24歳差婚に祝福殺到「子どもが成人する頃には…」の声も
24歳離れた2人の結婚に、ネット上では祝福の声が上がっているようだ
女性自身
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城島茂と結婚の菊池梨沙とは 父はバングラデシュ人、奔放発言も
バングラデシュ人の父親と日本人の母親を持ち、抜群のプロポーションを誇る
デイリースポーツ