柴崎岳の体調不良
柴崎岳が、新天地で慣れない環境への順応に苦しみ、胃の不調を訴えている。
2017年3月22日
2017年2月28日
2017年2月26日
2017年2月23日
2017年2月22日
2017年2月21日
-
柴崎岳が個人的な理由でバルセロナへ向かう 個人練習は再開している
滞在は数日との見通しで個人的な理由については触れられていないという
スポニチアネックス
-
柴崎岳がバルセロナに移動 詳細明かされず憶測呼ぶ
詳細が明かされておらず、現地では退団など様々な憶測を呼んでいるという
サッカーダイジェストWeb
2017年2月19日
2017年2月16日
-
柴崎岳にテネリフェ女子チームも助け舟 会長が全面協力を申し出る
同じ島を本拠地にしているテネリフェと柴崎への全面協力を会長が表明
デイリースポーツ
-
「不安障害」の疑いがある柴崎岳 過去には日本代表の選手もかかっていた？
以前にもある選手が精神的に不安定な状況に陥ったと記者は説明
東スポWEB
-
「不安障害」の疑いがある柴崎岳 テネリフェの同僚が援助を申し出る
同僚のDFホルヘが14日、「僕たちはできる限り協力する」と援助を申し出た
スポーツ報知
2017年2月15日
-
柴崎岳、復帰の目処立たず ホテルの部屋にこもりきりの状況
柴崎は島の生活になじめず、ホテルの部屋からほとんど出てこないという
スポニチアネックス
-
体調不良の柴崎岳の課題は「適応面」 テネリフェGMが語る
クリアすべき問題は適応面だと指摘し、離脱を希望しているという噂を否定
デイリースポーツ