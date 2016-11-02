『テラスハウス アロハステート』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
渋沢栄一の子孫として注目を集めているが、本人はその血縁を隠してきたそう
NEWSポストセブン
2012年からスタートした同番組でメンバー同士の婚約はこれが初めて
オリコンニュース
3日、「世界で最もハンサムな顔100人」ランキングにノミネートされた
モデルプレス
緊急手術を受けたことについて、「実は痔になってしまいました」と告白
病名や原因は「本人から書くそうなので少々お待ちくださいませ」としている
現在は俳優・玉城大志と同棲しているが「不安でしょうがない」と綴った福山
ABEMA TIMES
「ランニングイベントに参加してきました」と仲睦まじい笑顔の写真を公開
アメーバニュース
同棲中の金銭は「共通財布を作って、生活費は基本全て折半」だと福山
放送時には来シーズンの舞台と思われるテラスハウスを捉えたヒント映像も
元夫の単身赴任で会えないときに関係を考え直し、話し合って離婚したと説明
「JELLY」の専属モデルとして活躍する丹羽仁希が2カ月間の限定入居
大人びた容姿を放つ18歳の美女のローレン・サイは、SNSで話題を集めている