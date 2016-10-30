フィギュアGPシリーズ2016
『フィギュアGPシリーズ2016』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年12月12日
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羽生結弦ら日本勢が「PPAP」 GPファイナルのエキシビジョンで盛り上げる
入場時には日本勢がピコ太郎のPPAPをバックにパフォーマンスを披露
東スポWEB
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羽生結弦が報道陣に気遣い「ホテルまで来ていただく元気はありますか？」
「ホテルまで来ていただく元気はありますか？」と報道陣に言葉を掛けた羽生
スポーツ報知
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羽生結弦を脅かす存在となった宇野昌磨 表現力は参加選手中1位
「演技の表現力（パフォーマンス）」で、参加選手中最高の9.32を得た宇野
スポニチアネックス
2016年12月11日
2016年12月10日
2016年12月9日
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GPファイナルで宇野昌磨は4位発進 「調子が悪すぎて」
大技の4回転フリップは着氷したものの、4回転トーループで転倒
スポニチアネックス
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本田真凜 インフルエンザのため棄権 移動の機内で体調が悪化
本田は日本から移動の機内で体調が悪くなり、39度の高熱が出た
スポニチアネックス
2016年11月26日
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羽生結弦が今季世界最高点でV 史上初の4連覇が懸かるGPファイナル進出
国内初となる4回転ループを決め、今季世界最高得点をマーク
スポニチアネックス
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宮原知子は2位 NHK杯、日本女子16季連続のファイナル進出
合計198.00点で2位となり、日本女子16季連続となるファイナル切符を獲得
スポニチアネックス
2016年11月14日
2016年11月13日
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浅田真央、ミスが続き9位 スピードが出せなかった原因は
スピードが出なかった原因としては、リンクの状態がよくなかったという
スポーツ報知
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浅田真央に一筋の光明…ステップで初めて最高難度のレベル4を獲得
フリーでは6度の3回転ジャンプのうち、決まったのは最後の3回転ループだけ
デイリースポーツ
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浅田真央 GPフランス杯9位に終わり涙「これが今の自分の実力」
SPで8位と出遅れた浅田真央は、女子フリーでは9位に終わった
スポニチアネックス
2016年11月12日
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安藤美姫 GPフランス杯首位発進のフェルナンデスにラブラブツイート
安藤美姫の恋人のフェルナンデスは、男子ショートプログラムで首位発進
スポーツ報知
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フィギュアGPフランス杯 浅田真央は演技に精彩さを欠き8位発進
女子ショートプログラムで、浅田真央は演技に精彩を欠き8位と出遅れた
スポニチアネックス