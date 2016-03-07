『イチローの日替わりTシャツ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
この日は白地に力強い書体で「島根」と書かれた1枚で登場した
デイリースポーツ
球場入りのTシャツで「ええで！」と予告した通り、痛烈打を放ったイチロー
スポニチアネックス
白地に「肉が食いたい！！」と力強く書かれたTシャツ
矢沢永吉の有名なロゴ「E・YAZAWA」風のTシャツ
この日は、自身がCM出演する佐藤製薬の「サトちゃん」のTシャツ
白地に毛筆のタッチで「部屋着」と書かれた1枚
出典は太宰治が残した名言「笑われて 笑われて つよくなる」とみられる
この日は白地に胸の部分に「ハッスル」の文字が入った1枚
白地に国民的人気漫画「ドラえもん」のイラストが入った癒しの1枚
白地に黒で「定時で帰る」の文字が入った一枚
「adidas ICHIRO SUZUKI」の文字と直筆サインの入ったもの
「人の金で焼き肉が食べたい」と書かれたTシャツで登場
エリア51はネバダ州の米空軍基地の別称だがマリナーズ時代の呼称でもある
初日はまさかの無地の白Tシャツだったが、一夜明けると一変
「普段着てるのを着てるだけだから。ただそれだけの話」とコメント
中央の列には「ヤルカヤラナイカダ」という意味深長な言葉があった
2月23日のキャンプインから数えて、26枚目の「もじり」Tシャツだ
アサヒ飲料の「バヤリースオレンジ」をもじったものとみられる
白地に赤い文字で「Nintaido」と書かれたTシャツを着ていた
10人ズラリと並んだTシャツにイチローは「バカでしょ」とクールにツッコミ