「餃子の王将」社長の狙撃事件
『「餃子の王将」社長の狙撃事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2025年10月3日
2022年12月18日
2022年11月6日
2022年11月1日
2022年10月31日
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辛坊治郎「京都府警の刑事さんが…」王将社長事件で任意聴取受けていた
事件を巡り、京都府警の刑事から任意の事情聴取を受けていたという
スポニチアネックス
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「餃子の王将」社長射殺事件 逮捕された工藤会系幹部の異色経歴と素顔
大学中退後に旅行会社に勤めたのち、構成員になったようだと全国紙記者
FRIDAYデジタル
2022年10月30日
2022年10月29日
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「餃子の王将」社長射殺事件 組員の送検手続きで検察官が異例の対応
送検の手続きで、検察官が警察署に出向き取り調べる異例の対応を取った
日テレNEWS NNN
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「餃子の王将」社長射殺事件 下見などに使った車は知人に証拠隠滅を依頼か
車を貸した知人は「乗ったことが分からないようにして」と依頼されたと証言
読売新聞オンライン
2022年10月28日
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「餃子の王将」社長射殺事件 別の事件で服役中の工藤会系の組員逮捕
京都府警は、別の事件で服役中の工藤会系組員の男を逮捕した
日テレNEWS NNN
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「餃子の王将」社長射殺事件、たばこの吸い殻で新たな鑑定結果も
京都府警は工藤会系組員について、殺人と銃刀法違反の容疑で逮捕状を取った
読売新聞オンライン
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王将社長射殺事件で逮捕状 工藤会系組関係者の50代の男が関与か
京都府警は、工藤会系組関係者の50代の男に対する逮捕状を取った
共同通信