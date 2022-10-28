2013Ç¯12·î¡¢²¦¾­¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂçÅìÎ´¹Ô¼ÒÄ¹¤¬·â¤¿¤ì¤¿¸½¾ì¼þÊÕ¤ò·Ù²ü¤¹¤ë·Ù»¡´±¤é¡áµþÅÔ»Ô»³²Ê¶è2013Ç¯12·î¡¢¡Öñ­»Ò¤Î²¦¾­¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë²¦¾­¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿ÂçÅìÎ´¹Ô¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê72¡Ë¡á¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÆÃÄê´í¸±»ØÄêË½ÎÏÃÄ¹©Æ£²ñ¡ÊËÌ¶å½£»Ô¡Ë·ÏÁÈ´Ø·¸¼Ô¤ÎÃË¡Ê55¡Ë¤¬»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔÉÜ·Ù¤¬»¦¿Í¤È½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£27Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¥Á¥§¡¼