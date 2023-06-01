◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦日本―ブラジル（2026年6月29日ヒューストン）FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦。後半13分に日本の守護神がスーパーセーブを見せた。前半1―0とリードして折り返した日本代表。その中でGK鈴木彩艶（パルマ）がスーパーセーブを連発。しかし後半後半11分、MFカゼミロのヘディングシュートを浴びて失点。試合