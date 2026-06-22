三陽商会が、2024年に始動した衣料品回収・リユース品販売事業の実績レポートを発表した。回収点数は累計14万9000点で、販売事業は2年連続で黒字を達成。2031年度までに、回収対象品の前年度生産着数に対する回収割合を10%まで引き上げるとしている。【画像をもっと見る】同事業は、国内リユース市場の規模が右肩上がりに拡大していることなどを受け、サーキュラーエコノミー推進の一環として2024年3月に始動。同年6月から、回