ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、グループFの第2節・日本―チュニジア戦が行われる。注目の一戦を前に、W杯3大会出場の本田圭佑が日本時間20日放送の日本テレビ系「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」にメキシコ・モンテレイから生出演。大一番へ向けた予想スタメンを発表した。オランダとの初戦にスタメン出場した久保建英が負傷。チュニジア戦は欠場と