ビーフン市場シェアNo.1（※1）のケンミン食品が直営する、神戸南京町のビーフンと焼小籠包の人気店「YUNYUN（ユンユン）」は、6月17日より東武百貨店池袋本店で開催される「粉博」に初出店しました。「YUNYUN」は東京初出店となり、会場の熱気を味わえる実演販売を行います。目の前の鉄板で香ばしく焼き上げる定番の「健民式焼米粉（ビーフン）」のほか、夏らしい辛さの「ピリ辛焼米粉（ビーフン）」をできたてで提供します。また