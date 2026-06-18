東京初出店！　神戸南京町の人気店「YUNYUN」が池袋「粉博」に登場

ビーフン市場シェアNo.1（※1）のケンミン食品が直営する、神戸南京町のビーフンと焼小籠包の人気店「YUNYUN（ユンユン）」は、6月17日より東武百貨店池袋本店で開催される「粉博」に初出店しました。

「YUNYUN」は東京初出店となり、会場の熱気を味わえる実演販売を行います。目の前の鉄板で香ばしく焼き上げる定番の「健民式焼米粉（ビーフン）」のほか、夏らしい辛さの「ピリ辛焼米粉（ビーフン）」をできたてで提供します。

また、ブースでは「ケンミン焼ビーフン」をはじめとする同社商品を一堂に集め、展示即売を行います。

※1：通関統計ビーフン類2025年1〜12月シェア43.6％

■【販売メニュー】

●健民式焼米粉（ビーフン）

・価格：750円

・めんは、米粉めんならではのコシのある細めんを使用。

・ジューシーな豚バラ肉と、シャキシャキした5種の野菜の絶妙な食感が楽しめます。

・米醤油を使用し香ばしい風味が際立ちます。

●「粉博」限定！ピリ辛焼米粉（ビーフン）

・価格：900円

・数種類の唐辛子を黄金比率でブレンド。

・唐辛子のシャープな辛みと、ナッツ類の旨みが融合し、深みのある立体的な味わいに仕上げました。

・旨み・香ばしさ・辛みの絶妙なバランスで、一度食べたらクセになる、後引く美味しさです。

■【第5回「粉博」概要】

・期間：6月17日 〜 6月22日

・場所：東武百貨店 池袋本店

・会場：8階催事場

・営業時間：午前10時〜午後7時

◇【展示即売会】

野菜をたっぷり使った一皿を3分で作れるロングセラー「ケンミン焼ビーフン」や、小麦を使わないグルテンフリー「ライスパスタ」など、同社を代表する商品を集めて即売会を行います。

ぜひこの機会に、神戸南京町の人気店が届けるできたての焼ビーフンや粉博限定のピリ辛メニューを堪能してみてはいかがでしょうか。

（エボル）