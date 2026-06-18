「どうしよう。動けない」。いつも通りの通勤途中に、関西テレビで長年キャスターを務めた村西利恵さんを突如襲った不安感。正体は、パニック症でした。生放送を担当して9年目のベテランでも「恐怖で放送から逃げたくなった」という村西さんを救ったのは、ハイヒール・モモコさんがかけた言葉だったそうです。 【写真】「美人姉妹のよう」命の恩人でもある先輩アナとのツーショット ほか（全14枚） 通勤途中に