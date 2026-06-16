《最初から最後まで面白すぎたぁ〜！！》

6月15日、自身のInstagramでこう綴ったのは、人気インフルエンサーの新田さちか（27）。日本時間同日にアメリカ・ダラスで行われた「FIFAワールドカップ2026」の日本対オランダ戦を現地観戦した様子を投稿した。この投稿をきっかけに、かねてより囁かれてきたスター選手との“熱愛説”が再び注目を集めている。

新田は大学3年生で出場した’20年の「ミス青山コンテスト」準グランプリ受賞を機に注目を集め、現在は女優やモデルとして活動するほか、’24年にはアパレルブランド「VALLAN」を立ち上げるなど、実業家としても手腕を発揮している。

「新田さんはその抜群のスタイルを武器に、若者から絶大な支持を集めており、Instagramのフォロワー数は55万人超。SNSの総フォロワー数は100万人を超える人気ぶりです。ただ、その高い発信力ゆえか、以前からSNSでは“豊胸疑惑”がたびたび取り沙汰されていました。

しかし、5月27日の初グラビア写真集『SACHI-祥-』発売を前に公開したYouTube動画では、『豊胸していません！』と疑惑をきっぱり否定。バストの大きさについては『遺伝が結構大きいかな』と説明し、3年前より1カップ大きくなったことも明かして話題を呼んでいました」（芸能ライター）

そんな新田は今回の投稿で、冒頭の言葉に続けて、《海外のサムライブルーもたくさんいて、友人たちと、そして気づけば周りの方々ともみんなで声が枯れるまで応援しとって、一体感を味わえる贅沢なひと時でした》と興奮気味に報告。日本代表のタオルマフラーを頭に乗せて応援する姿や、スタジアムで撮影した写真・動画を公開した。

そんな中、ネット上で注目を集めたのは新田が観戦していた“座席”だ。

背もたれ付きのゆったりとしたシートに座る様子が公開され、一部では関係者席ではないかとの見方が浮上。これを受け、以前から噂されていた日本代表のスター選手との交際説が再燃することになった。

Xでは

《新田さちかさん、行ってるとは思ってたけど現地参戦してた！彼の応援駆けつけた説ない、、？シート的に関係者席っぽいし》

《やっぱり付き合ってる？》

《この席座ってるのは流石に匂わせを超えて確定演出レベルww》

といった声が相次いでいる。

「じつは新田さんは2023年にも、《初めての海外観戦！！》と綴り、そのスター選手が所属する海外クラブのユニフォームを着て現地観戦する様子をInstagramに投稿しています。その際もファンの間で《付き合ってるのでは？》《もしかして彼女？》との憶測が広がりましたが、真相が明らかになることはありませんでした。

ただ、今回新田さんが座っていた席は、一般販売もされている『ホスピタリティシート』とみられ、座席だけで関係性を判断することはできません。また、これまで両者の交際を裏付ける決定的な情報も出ておらず、あくまでファンの間で囁かれている噂の域を出ない話です。それでも、3年前の投稿を覚えていた人が少なくなかったことから、今回のワールドカップ観戦で再び注目が集まったのでしょう」（前出・芸能ライター）

真相は不明のままだが、ワールドカップという世界的舞台での“現地観戦投稿”は、眠っていた熱愛説に再び火をつけるには十分だったようだ。