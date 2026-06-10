サッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）が、9日放送の日本テレビ系「ザ！覚悟を決めた瞬間SAMURAIBLUE悲願のW杯優勝なるか」（後9・00）にVTR出演し、代表での初ハットトリックにまつわる裏話を明かした。23年11月にW杯アジア2次予選のため代表招集された上田は、ミャンマーを相手にハットトリックの大活躍。実は、病に苦しむ自分のファンへのエールを込めたゴールだった。番組では、関係者の証言をもとに