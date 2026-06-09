以前、医師から「血糖値が高い」と指摘され、食事制限を行っている人は多いと思います。ただ、好きな食べ物を我慢しているにもかかわらず、なかなか数値が下がらず困ったことはありませんか。ネット上では「ストレスが血糖値を上げる」という情報がありますが、本当なのでしょうか。eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんが解説します。【要注意】甘いものだけじゃない！？これが血糖値