読者から寄せられた実体験エピソードをご紹介。今回は、アイドルの握手会で派遣アルバイトをした際に出会った、“常識はずれな同僚”たちのお話です。大好きなアイドルを前に理性を失っていくスタッフたち――。イベント会場を騒然とさせた、波乱の一日をお届けします。憧れのアイドル握手会バイト！しかし…短期の派遣アルバイトを探していた私は、アイドル握手会の「剥がし」スタッフに応募しました。ファンを誘導し、握手会をス