今年は映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を迎える特別イヤー。「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」でも、2026年6月9日よりそんな特別な夏を盛り上げる企画が続々スタートしちゃいます☆注目は期間限定のメニューや豪華なハイティー、そしてまさかのトムとジェリーまで登場……!?【夏限定メニューに「糖蜜パイ」があるよ!! 】まずはこの夏限定のフードメニューからご紹