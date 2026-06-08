エネルギーを無駄遣いしがちな週。思うように物事が進まなくても強引に動かないこと。潮目が変わるまで淡々とこなしましょう。また美容は太ると元に戻りにくくなる恐れが。作り置きご飯が開運策。金運はストレスの散財に注意。恋愛はアプリなどアウェイな婚活は危険かも。