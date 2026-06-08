『育児今昔物語』01【漫画】本編を読む『家族、辞めてもいいですか？』や『スカートの呪いが解けるまで』で継父からの性被害や家族との確執を描いた漫画家・魚田コットン(@33kossan33)さん。今回は、彼女が自身の体験を赤裸々に描いたエッセイ漫画『育児今昔物語』を紹介するとともに、当時の心境について話を聞いた。『育児今昔物語』02『育児今昔物語』03『育児今昔物語』04『育児今昔物語』05■終わらない家事と育児。ワンオペ