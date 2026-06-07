カズは琉球戦に先発もノーゴール明治安田J2・J3百年構想リーグプレーオフ第2戦が6月7日に各地で行われ、福島ユナイテッドFCの59歳FW三浦知良（カズ）がFC琉球戦で先発出場も得点を奪えずに、前半21分に交代した。これによりカズは特別リーグで無得点に終わった。カズはブラジルのサントスFCを皮切りにキャリアをスタートし、ヴェルディ川崎、ジェノア（イタリア）、クロアチア・ザグレブ、京都、神戸、横浜FC、シドニーFC（豪