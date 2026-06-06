（左から）八木愛月、倉野尾成美、伊藤百花、佐藤綺星AKB48が『AKB48秋コンサート・コンセプト発表会』を秋葉原のAKB48劇場で開催。"顔面国宝"としてメディアから引っ張りだこの伊藤百花（いとう・ももか）と、AKB48グループ総監督の倉野尾成美（くらのお・なるみ）、そして佐藤綺星（さとう・あいり）、八木愛月（やぎ・あづき）が登場した。今回、伊藤はプレゼンターということで凛々しいスーツ姿でステージへ。モニターを使いな