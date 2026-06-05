シュクレイは6月1日、スイーツブランド「SALTRA（ソルトラ）」から、「キャラメルサンドクッキー」の16個入を販売開始しました。■塩キャラメル×塩バタークッキーの人気商品同ブランドは、2025年に阪神梅田本店にオープンした、塩にこだわるスイーツを展開するブランドとなっています。今回販売したのは、最も人気の「キャラメルサンドクッキー」が16個入の大箱になった商品。淡路島の藻塩を加えて炊き上げた自家製の塩キャラメル