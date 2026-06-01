ロールアイスクリームファクトリーは、2026年6月1日限定で、ロールアイス全品を900円→500円で販売しています。店舗は渋谷、原宿、池袋など「ロールアイスクリームの日」である6月1日限定のお得な企画です。対象は、900円のグランドメニュー・カスタマイズメニュー。コラボメニューは対象外となっています。通常900円のアイスを500円で楽しめるのはお得ですよね。店舗は、札幌すすきの店（北海道）、渋谷・TOHOシネタワー店（東京