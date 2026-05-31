舞台女優の私がいつも探しているのは「差し入れ（手土産）」。どうせなら、おいしくてオシャレで「センスある！」って思われる差し入れがした〜い!!そんな私がリサーチした「手土産リスト」、こっそり皆さんにシェアします♡【ぴったりのどら焼き、見つけました】手土産を何にしようか迷ったら……ミシュランで星を獲得する「御料理まつ山」の松山照三氏が監修するバターが主役の和洋菓子店「ほしのバター」のどら焼きはいか