なにわ男子・大橋和也＆霜降り明星のせいや（C）2026 映画「人生を変えたコント」製作委員会 お笑いコンビ・霜降り明星のせいやによる半自伝小説『人生を変えたコント』が実写映画化され、12月18日より全国公開されることが決定した。本作の主人公・イシカワ役を務めるのは、なにわ男子のリーダー大橋和也。大橋にとって本作は2度目の映画主演作となる。映画化の発表に合わせ、せいやと大橋のツーショット写真およ